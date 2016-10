Formel 1: Zwischenstand im Grand Prix von Japan

WM-Spitzenreiter Nico Rosberg hat am Sonntag (7.00 Uhr MESZ, live in ORF eins und im Livestream ) beste Chancen auf seinen ersten Formel-1-Sieg in Japan. Der Mercedes-Pilot startet in Suzuka zum dritten Mal in Serie von der Poleposition.

Als Zweiter geht wie in den beiden Vorjahren Rosbergs britischer Teamkollege Lewis Hamilton ins Rennen. Der Titelverteidiger hatte in beiden Fällen den Deutschen noch hinter sich gelassen. Hamilton benötigt dringend einen Sieg, liegt er doch in der WM-Gesamtwertung vor dem 17. der 21 Saisonrennen bereits 23 Punkte hinter Rosberg.

