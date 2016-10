Populistische ANO gewinnt Regionalwahlen in Tschechien

In Tschechien hat die populistische Bewegung ANO die Regionalwahlen gewonnen. Nach den offiziellen Ergebnissen von gestern siegte ANO in neun von 13 Regionen, während die sozial-demokratische CSSD von Regierungschef Bohuslav Sobotka nur in zwei Regionen vorne lag.

Das Ergebnis befeuerte Spekulationen, dass ANO-Chef und Finanzminister Andrej Babis selbst Ambitionen auf das Amt des Regierungschefs haben könnte. „Das Ergebnis ist sehr ermutigend, auch für mich persönlich“, sagte der Milliardär. Nach tschechischen Medienberichten will er nach der Parlamentswahl nächstes Jahr zum Regierungschef aufsteigen.