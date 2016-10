Parlamentswahlen in Litauen angelaufen

Im baltischen EU- und Nato-Land Litauen haben heute die Parlamentswahlen begonnen. Die mehr als 2,5 Millionen Wahlberechtigten entscheiden im ersten von zwei Wahlgängen über 70 Sitze im Parlament nach dem Verhältniswahlrecht.

In zwei Wochen stimmen sie über die 71 Direktmandate in der Volksvertretung Seimas in Vilnius ab.

Meinungsumfragen sehen die regierenden Sozialdemokraten vorn. Auch zwei Oppositionskräfte können sich Chancen ausrechnen. Zur Wahl treten zwölf Parteien und zwei Wahlbündnisse an. Die Wahllokale schließen um 20.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MESZ).