Nach Hurrikan: Haiti fürchtet Choleraausbruch

Der Hurrikan „Matthew“ hat auf der bitterarmen Insel Haiti für Hunderte Tote und katastrophale Schäden gesorgt. In einigen Orten wurden Lebensmittel knapp, viele Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Wasser. Die Angst vor einem Seuchenausbruch wächst. Laut offiziellen Angaben starben bereits 13 Menschen an der Cholera, Dutzende weitere sind im Spital. Ein großflächiger Ausbruch der Krankheit wäre „die Katastrophe in der Katastrophe“, sagte Caritas-Helfer Robert Moosbrugger.

