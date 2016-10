Ein besonderes Spiel für Arnautovic und Dragovic

Für zwei ÖFB-Spieler wird das Aufeinandertreffen mit Serbien am Sonntag (20.45 Uhr, live in ORF eins) zum Duell mit der eigenen Familiengeschichte. Denn in der Brust von Marko Arnautovic und Aleksandar Dragovic schlagen zwei Herzen. Im wichtigen Duell der Qualifikation um ein Ticket für die WM 2018 in Russland wird das serbische jedoch für 90 Minuten ruhig gestellt. „Das wird für mich kein leichter Abend“, gibt Arnautovic aber zu.

