Staatstrauer für Hunderte Hurrikanopfer in Haiti

Angesichts Hunderter Opfer durch Hurrikan „Matthew“ ist in Haiti dreitägige Staatstrauer angeordnet worden. „Die Trauertage werden angesetzt, um das Land im Schmerz mit den Eltern und Freunden der Toten zu vereinen“, teilte das Präsidialamt gestern mit. Die Staatstrauer sollte seit heute gelten. Diskotheken und ähnliche Lokale sollten geschlossen bleiben und Flaggen auf halbmast gesetzt werden.

Zuvor hatte der Zivilschutz offiziell mitgeteilt, durch den schweren Wirbelsturm seien 336 Menschen ums Leben gekommen. Vier Menschen wurden laut Angaben vermisst und 211 weitere verletzt. Mehr als 60.000 Menschen suchten Schutz in Notunterkünften. In verschiedenen Medien war zuletzt von bis zu 900 Todesopfern die Rede gewesen. Rettungskräfte in Haiti sagten gestern, sie rechneten damit, dass die Zahl der Toten noch steigen werde. Der Zivilschutz hat seit Donnerstag keine offiziellen Zahlen mehr veröffentlicht.

Furcht vor Choleraepidemie

Die Angst vor einem Seuchenausbruch wächst. Laut offiziellen Angaben starben bereits 13 Menschen an der Cholera, Dutzende weitere sind im Spital. Ein großflächiger Ausbruch der Krankheit wäre „die Katastrophe in der Katastrophe“, sagte Caritas-Helfer Robert Moosbrugger.

