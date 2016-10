Acht Verletzte bei Angriff in Jerusalem

In Jerusalem sind bei dem Angriff eines Palästinensers auf Passanten und die Polizei acht Menschen durch Schüsse teils schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann heute im Auto nahe dem Polizeihauptquartier in Ostjerusalem unterwegs und eröffnete das Feuer auf Passanten an einer Haltestelle. Er floh dann in seinem Fahrzeug, wurde aber von der Polizei gestoppt und getötet.

Zwei der Opfer seien in kritischem Zustand, wie die Polizei und der Rettungsdienst mitteilten. Der Polizeisprecher bewertete die Tat als Terrorattacke. Laut Angaben ereignete sich der Vorfall am Stadtbahnhof Ammunition Hill nahe der Polizeizentrale. Der mutmaßliche Angreifer wurde nach Behördenangaben auf der Flucht von einer Spezialeinheit der Polizei gestellt und in einem Feuergefecht erschossen.

Bei dem Angreifer handelte es sich weiteren Angaben zufolge um einen 39-jährigen Palästinenser aus Silvan im besetzten Ostteil von Jerusalem. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lobte die Arbeit der Polizisten, die rasch und „entschlossen“ gehandelt hätten.

Gewaltwelle von Palästinensern seit einem Jahr

Seit einem Jahr erschüttert eine Gewaltwelle den Nahen Osten, bei der bisher mehr als 230 Palästinenser, 34 Israelis und vier Ausländer getötet wurden. Bei der Mehrheit der Getöteten handelte es sich um erwiesene oder mutmaßliche palästinensische Angreifer.

Derzeit befürchten die Behörden, dass die Gewalt mit den kommenden jüdischen Festen weiter zunimmt. Am Dienstag feiern die Juden Jom Kippur und auch das Neujahrsfest Rosch Haschana steht an. Im vergangenen Jahr war die Lage während dieser Tage äußerst angespannt.