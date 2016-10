Großbrand in Recyclinganlage Ohlsdorf

In einer Recyclinganlage in Ohlsdorf in Oberösterreich ist heute Früh ein Feuer ausgebrochen. Ein Berg Reifenschnitzel geriet aus noch ungeklärter Ursache in Brand – zehn Feuerwehren wurden zum Einsatz gerufen.

