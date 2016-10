Polizeihund fand Daumen nach Unfall mit Kreissäge

Bei einem Unfall mit einer Kreissäge sind einer 51-Jährigen in Oberösterreich gestern zwei Finger abgetrennt worden. Fast drei Stunden später entdeckte ein Polizeihund den Daumen in der Wiese. Er wurde in einer zwölfstündigen Operation angenäht.

