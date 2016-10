Islamistische Regierungspartei gewann Wahl in Marokko

Bei der Parlamentswahl in Marokko hat die gemäßigt islamistische Regierungspartei PJD ihre Macht verteidigt. Wie das Innenministerium in Rabat gestern nach Auszählung aller Stimmen mitteilte, errang die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (PJD) von Regierungschef Abdelilah Benkirane 125 der insgesamt 395 Sitze.

Innenminister Mohamed Hassad sowie westliche Wahlbeobachter widersprachen Berichten über Manipulationen und nannten den Urnengang vom Freitag „transparent“.

Insgesamt zwölf Parteien in Parlament

Die PJD legte von 107 auf 125 Sitze zu. Ihre Hauptrivalin, die dem Königshaus nahestehende liberale Partei für Authentizität und Modernität (PAM), errang 102 Sitze und damit mehr als doppelt so viele wie 2011. Die Wahlbeteiligung lag bei 43 Prozent, wie Hassad in der Hauptstadt Rabat sagte. Insgesamt zwölf Parteien zogen ins Parlament ein.

Die PJD regierte bisher in einer Koalition mit Kommunisten, Liberalen und Konservativen. Ihre Anhänger kommen vor allem aus der städtischen Mittelschicht, während sich die PAM vorwiegend auf Bewohner der ländlichen Gebiete und die marokkanische Elite stützt. Die Bildung einer Großen Koalition hatten PJD und PAM im Vorfeld ausgeschlossen.

König mächtigste Instanz

Die PJD war 2011 an die Macht gekommen, nachdem es im Zuge des „Arabischen Frühlings“ auch in Marokko Massenproteste gegeben hatte. Während die Machthaber in Tunesien, Ägypten und Libyen stürzten, konnte der marokkanische König Mohammed VI. die Lage mit der Übertragung einiger Kompetenzen auf das Parlament befrieden. Der Monarch, dessen Familie schon seit 350 Jahren über Marokko herrscht, ist weiterhin die mächtigste Instanz des Landes.