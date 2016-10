Fußball: Es „müllert“ wieder bei Deutschland

Weltmeister Deutschland ist in der Qualifikation für die WM 2018 in Russland voll auf Kurs. Das DFB-Team feierte gestern im zweiten Spiel der Gruppe C den zweiten klaren Sieg. Beim 3:0-Erfolg über Tschechien trat vor allem Thomas Müller wieder als Torjäger in Erscheinung. Nach einer Flaute bei der EM in Frankreich und in der deutschen Bundesliga „müllert“ es in der WM-Qualifikation wieder in der Elf von Teamchef Joachim Löw.

