Albanien: Prinz heiratete Schauspielerin

Adelshochzeit in der Republik Albanien: In der Hauptstadt Tirana haben sich am Wochenende der einzige Nachfahre des letzten amtierenden Königs, Prinz Leka, und seine Verlobte Elia Zaharia das Jawort gegeben. Mehr als 20 Vertreter von Königsfamilien nahmen gestern an der Zeremonie teil, darunter Spaniens Königin Sophia und Prinzessin Margarita von Rumänien.

Die 33-jährige Zaharia ist eine bekannte albanische Schauspielerin, ihr 34-jähriger frisch angetrauter Ehemann arbeitet als Berater der Regierung. Es war die erste royale Hochzeit in Albanien seit 1938. Leka ist der Enkel des letzten amtierenden Monarchen Albaniens, Zog I., und seit dem Tod seines Vaters 2011 der letzte direkte Nachfahre des Königs.

Die Königsfamilie war 1939 aus Tirana ins Exil geflohen, als die Italiener in Albanien einmarschierten. Die spätere kommunistische Regierung Albaniens setzte König Zog I. 1946 schließlich ab. Erst nach dem Ende des Kommunismus in Albanien kehrte die Familie in das Land zurück. 1997 setzte sie große Hoffnungen in ein Referendum, bei dem die Albaner über ihre künftige Regierungsform abstimmen sollte. Die Bürger stimmten jedoch gegen die Monarchie.