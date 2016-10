Formel 1: Rosberg in Japan ungefährdet

Nico Rosberg hat heute beim Großen Preis von Japan in Suzuka seinen neunten Saisonsieg gefeiert und damit seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft auf seinen Mercedes-Teamkollegen und Titelrivalen Lewis Hamilton weiter ausgebaut. Der Deutsche war das gesamte Rennen über ungefährdet und fuhr in einem Rennen ohne Ausfälle seinen ersten Startplatz locker ins Ziel. Hamilton hingegen leistete sich bereits am Start den entscheidenden Schnitzer. Trotzdem fuhren die „Silberpfeile“ bereits vier Grands Prix vor Schluss locker den dritten Konstrukteurstitel in Folge ein.

