WM-Qualifikation: Serbien erwartet Schlüsselspiel

Geht es nach den Serben, dann ist das Duell heute in Belgrad gegen Österreich (20.45 Uhr, live in ORF eins und im Livestream) bereits ein Schlüsselspiel für den weiteren Verlauf in der WM-Quali. „Das Match ist von unglaublicher Bedeutung“, sagte Serbien-Kapitän Branislav Ivanovic, der besonderen Respekt vor Marko Arnautovic hat und ihn als „größte Bedrohung für unser Tor“ sieht. Teamchef Slavoljub Muslin hievte indes das ÖFB-Team in die Favoritenrolle.

