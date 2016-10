Russland will „langfristige Lösung“ für Syrien

Russland will eine „langfristige Lösung“ für den Syrien-Konflikt, erklärte das Außenministerium in Moskau heute. Den französischen Vorschlag für eine UNO-Resolution habe Russland abgelehnt, weil er die Rebellen in der umkämpften Stadt Aleppo geschützt hätte, hieß es in der Erklärung.

Frankreich hatte die Einstellung der Luftangriffe auf Aleppo und die Einrichtung einer Flugverbotszone gefordert, war damit aber im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UNO) gescheitert. Im Norden Syriens nahmen am Wochenende die Kämpfe zwischen der Terrormiliz islamischer Staat (IS) und von der Türkei unterstützten Rebellen zu.

Moskau: Resolution hätte Islamisten geschützt

Russland kritisierte, der französische Resolutionsentwurf sei einseitig und politisch motiviert gewesen. „Es wurde der explizite Versuch unternommen, durch ein Flugverbot in der Region Aleppo den Terroristen der Dschabat Al-Nusra (die Gruppe nennt sich heute Fateh al-Scham-Front, Anm.) und verbündeten Milizen Schutz zu gewähren“, erklärte das Außenministerium in Moskau.

Russland unterstützt Syriens Präsident Baschar al-Assad politisch und militärisch. Weil sich Russland mit Luftangriffen an der Offensive auf Aleppo beteiligt, kam es zum Zerwürfnis mit den USA, die die Syrien-Gespräche mit der russischen Regierung abbrachen. In dem seit rund fünf Jahren tobenden Bürgerkrieg sind Hunderttausende Menschen getötet worden. Millionen sind auf der Flucht.