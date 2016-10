Formel 1: Rosberg sieht sich längst nicht am Ziel

Vier Rennen vor Saisonschluss spricht vieles für den ersten WM-Titel von Nico Rosberg. Der Deutsche baute heute mit seinem Sieg in Japan den Vorsprung auf Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton auf 33 Punkte aus. Blenden lässt sich Rosberg davon nicht. „Es ist immer noch ein weiter Weg“, so der 31-Jährige, der Titelgedanken beiseiteschiebt. Viel eher möchte er weiter auf seine bisher so erfolgreiche Strategie setzen. Hamilton, der aus eigener Kraft seinen Titel nicht mehr verteidigen kann, kündigte indes einen Kampf bis zum Ende an.

