Heidi Klum zeigt ihr „erstes graues“ Haar

Auch Topmodel Heidi Klum wird älter: Auf Instagram zeigte die 43-Jährige ihren Fans heute ihre Haare - mit einem wichtigen neuen Detail: „Oh mein Gott ... ich habe mein erstes Graues gefunden“, schrieb die Moderatorin der deutschen Castingshow „Germany’s Next Topmodel“.

OMG .....just found my first grey 😳 A photo posted by Heidi Klum (@heidiklum) on Oct 8, 2016 at 1:46pm PDT

Ihre Fans reagierten in dem Sozialen Netzwerk mit Humor: „Heidi, es ist sicherlich nicht grau, sondern nur sehr, sehr hell“, schrieb einer ihrer Follower. Ein anderer notierte: „Das erste graue Haar ist nicht wirklich schlimm - aber was dann so in den nächsten Jahren dazukommt.“ Ein weiterer zeigte sich skeptisch und postete: „Waaaaas? Jetzt erst? Das glaub ich nicht.“