Merkel verspricht Mali weitere Unterstützung

Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im Zuge ihres Afrika-Besuchs dem krisengeschüttelten Mali weitere Unterstützung bei der Stabilisierung und Entwicklung des westafrikanischen Staates zugesagt. „Uns ist wichtig, dass wir im Zusammenhang mit unserer Entwicklungszusammenarbeit und unserer militärischen Unterstützung eine Kohärenz schaffen“, sagte Merkel heute in Bamako.

In der malischen Hauptstadt traf Merkel mit Staatschef Ibrahim Boubacar Keita zusammen. Keita begrüßte die Zusage. „Wir wollen, dass unsere jungen Menschen bei uns bleiben und nicht im Mittelmeer ertrinken“, sagte er.

Mali war nach einem Militärputsch im März 2012 ins Chaos gestürzt, mehrere islamistische Gruppierungen brachten den Norden des Landes unter ihre Kontrolle. Ein 2015 geschlossener Friedensvertrag ist brüchig. Der westafrikanische Staat zählt zudem zu den ärmsten Ländern der Welt.

„Wohl Afrikas im deutschen Interesse“

Merkel reist bis Dienstag auch noch nach Niger und Äthiopien. Sie will den Fokus in der Flüchtlingspolitik verstärkt auf den Nachbarkontinent legen. „Ich glaube, dass wir uns sehr viel stärker noch für die Geschicke Afrikas interessieren müssen“, sagte Merkel in ihrem Video-Podcast. „Das Wohl Afrikas liegt im deutschen Interesse.“