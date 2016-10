WM-Quali: Wales patzt sich gegen Georgien an

Wales hat auf dem Weg zur WM 2018 in Russland überraschend Punkte liegengelassen. Der EM-Semifinalist kam gestern in der ÖFB-Quali-Gruppe D daheim gegen Georgien nicht über ein 1:1 hinaus und musste am Ende mit dem Remis sogar noch zufrieden sein.

Nach dem standesgemäßen Führungstor durch Real-Superstar Gareth Bale drückten die Gäste in der zweiten Hälfte aufs Tempo und belohnten sich mit dem Ausgleichstreffer. Im Finish verhinderten Wales-Goalie Wayne Hennessey und die Latte die ganz große Sensation.

