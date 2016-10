22-Jähriger soll Anschlag vorbereitet haben

Der mutmaßliche Anschlagsplaner von Chemnitz ist gefasst. Der 22-jährige Syrer sei in der Nacht in Leipzig festgenommen worden, teilte die Polizei im deutschen Bundesland Sachsen am Montag via Twitter und Facebook mit: „Er wurde sicher identifiziert.“ Weitere Einzelheiten lagen zunächst nicht vor. Der Mann wird verdächtigt, einen Anschlag vorbereitet zu haben: Er war den Beamten am Wochenende knapp entkommen - gefunden wurde hochexplosiver Sprengstoff.

