Prozessauftakt um Doppelmord in Kapfenberg

Acht Monate ist es her, dass ein 34-jähriger Serbe seine Frau und deren Schwester in Kapfenberg (Steiermark) auf offener Straße mit mehreren Messerstichen getötet hat. Ab heute muss er sich wegen Doppelmordes in Leoben vor Gericht verantworten.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at