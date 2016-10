Putin will trotz Streits über Syrien Paris besuchen

Der russische Präsident Wladimir Putin hält trotz eines Streits mit Frankreich über die Bombardements in Syrien an Plänen für einen Besuch in Paris fest. Die Vorbereitungen für die Reise würden fortgesetzt, sagte ein Sprecher des russischen Präsidialamts heute.

Der französische Präsident Francois Hollande hatte gestern gesagt, er sei sich wegen der Luftangriffe auf Rebellengebiete in der syrischen Stadt Aleppo unsicher, ob er Putin überhaupt empfangen werde. Die Unterstützung seines russischen Kollegen für die Offensive der syrischen Armee in Aleppo sei inakzeptabel, hieß es in Auszügen aus einem TV-Interview, das heute ganz ausgestrahlt werden soll.

Paris will Internationales Strafgericht anrufen

Außenminister Jean-Marc Ayrault sagte heute, Hollande werde die Lage in Aleppo „in Betracht ziehen“ bei der Entscheidung, ob er Putin empfangen werde. Zugleich kündigte er an, dass Paris den Internationalen Strafgerichtshof anrufen werde, um möglichen Kriegsverbrechen nachzugehen.

Putin soll am 19. Oktober Paris besuchen. Am Samstag hatte Russland im UNO-Sicherheitsrat ein Veto gegen eine französische Resolution für eine Waffenruhe in Syrien eingelegt.