NÖ: Zwei Insassen bei Unfall in Pkw verbrannt

Bei einem Verkehrsunfall in Witzelsdorf in der Gemeinde Eckartsau (Niederösterreich) sind heute in den frühen Morgenstunden zwei Pkw-Insassen verbrannt. Wie die „Niederösterreichischen Nachrichten“ („NÖN“, Onlineausgabe) berichteten, war das Auto gegen einen Baum geprallt und in Flammen aufgegangen.

