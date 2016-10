Flüchtlinge: Doskozil für mehr Kooperation mit Serbien

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat sich heute bei einem Besuch in Belgrad für mehr Kooperation mit Serbien und anderen Staaten in der Region in der Flüchtlingskrise ausgesprochen. Zugleich vermied er eine konkrete Zusage für eine Unterstützung der serbischen Polizei- und Militärkräfte an der Grenze zu Mazedonien und Bulgarien.

„Gesamteuropäisch denken“

„Wir dürfen nicht nur in den Grenzen der EU denken, sondern müssen gesamteuropäisch denken, und daher ist auch Serbien ein wichtiger Partner“, sagte Doskozil nach einem Treffen mit seinen serbischen Amtskollegen Zoran Djordjevic in Belgrad.

Es gebe derzeit die grundsätzliche Tendenz, dass jeder Staat für sich Maßnahmen treffe, so auch Österreich, sagte Doskozil. Das sei zwar aufgrund der Gegebenheiten auf EU-Ebene ein „gangbarer Weg, aber der richtige Weg muss woanders liegen“, nämlich darin, „dass die Länder der Region zusammenarbeiten“, so der Verteidigungsminister.

Österreichische Soldaten in Serbien

Bei dem nächsten Treffen des Verbundes Zentraleuropäischer Verteidigungsminister (CEDC) am 7. und 8. November in Wien müsse daher genau definiert werden, welchen Bedarf Serbien habe und welchen Bulgarien, so Doskozil.

„Ziel muss es sein, den Bedürfnissen entgegenzukommen“, so Doskozil. Dass Österreich zu Unterstützung bereit sei, habe es bereits mit dem Beschluss bewiesen, bis zu 75 Soldaten des Bundesheers sowie zehn Sanitäter an die ungarisch-serbische Grenze zu entsenden.