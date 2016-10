In Wohnung „festgehalten“

Zur Festnahme des Terrorverdächtigen, in dessen Wohnung in Chemnitz Sprengstoff gefunden worden war, sind am Montag Details bekanntgeworden. Laut „Spiegel“ übergaben Syrer den jungen Mann, nachdem das ganze Wochenende in Deutschland nach ihm gefahndet worden war, bereits gefesselt in ihrer Wohnung - er hatte dort schlafen wollen - der Polizei. Der 22-Jährige soll einen Terroranschlag geplant haben, er habe Kontakte zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gehabt, so die Behörden Montagnachmittag.

Lesen Sie mehr …