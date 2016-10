Ski alpin: FIS plant Abfahrten in zwei Durchgängen

Geht es nach den Plänen des Internationalen Skiverbands (FIS), wird es in der alpinen „Königsdisziplin“ eine einschneidende Veränderung geben. Weltcup-Abfahrten könnten schon bald in zwei Durchgängen entschieden werden, wie FIS-Renndirektor Markus Waldner in einem Interview auf der FIS-Website verlautbarte. Klassiker wie Kitzbühel und Wengen sollen von der Maßnahme jedoch nicht betroffen sein.

Mehr dazu in sport.ORF.at