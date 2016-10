Deutsche Bank muss weiter zittern - Aktie unter Druck

Die Anleger der Deutschen Bank müssen weiter auf eine Einigung im potenziell sehr teuren US-Hypothekenstreit warten. Die Enttäuschung darüber drückte die Aktie von Deutschlands größtem Geldhaus heute abermals deutlich ins Minus: Das Papier sackte zeitweise um 3,8 Prozent auf 11,64 Euro ab und war damit größter DAX-Verlierer. Im Handelsverlauf erholte sich die Aktie nur wenig.

Die Hoffnung war dadurch genährt worden, dass Deutsche-Bank-Chef John Cryan in der vergangenen Woche am Rande der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington auch Vertreter des US-Justizministeriums getroffen hatte. Cryan will den Streit über faule Hypothekenpapiere - eine der größten Altlasten der Bank - möglichst bis zur US-Wahl Anfang November mit einem Vergleich beilegen.

Bisher offenbar kein Durchbruch

Finanzkreisen zufolge gibt es bis jetzt aber keinen Durchbruch in den Verhandlungen. Völlig offen ist zudem, ob die Bank die Strafe wie erhofft drücken kann. Das US-Justizministerium hat 14 Mrd. Dollar (12,6 Mrd. Euro) aufgerufen. Das übersteigt die Rückstellungen deutlich, und viele andere Rechtsstreitigkeiten köcheln noch.

Die Deutsche Bank selbst äußert sich nicht zu den Verhandlungen mit der US-Seite. Cryan hat offiziell lediglich betont, dass das Institut seine Probleme aus eigener Kraft lösen kann und weder Unterstützung vom Staat noch eine weitere Kapitalerhöhung braucht. Letzteres bezweifeln die meisten Analysten inzwischen.