Putin zu Gesprächen mit Erdogan in Istanbul eingetroffen

Erstmals seit der Aussöhnung mit der Regierung in Ankara ist der russische Staatspräsident Wladimir Putin heute zu einem Besuch in der Türkei eingetroffen. Der Kreml-Chef nimmt am Weltenergiekongress teil, wo auch eine Ansprache von ihm auf dem Programm steht. Er kommt anschließend zu einem bilateralen Gespräch mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zusammen.

Unter anderem wird es bei dem Besuch um Wirtschaftsprojekte wie das Atomkraftwerk Akkuyu gehen, das Russland in der Türkei baut, und um die geplante Gasleitung „Turkish Stream“. Die russische Seite erwartete vor Putins Reise, dass das Pipelineprojekt durch das Schwarze Meer mit der Unterzeichnung eines Regierungsabkommens besiegelt werden dürfte.

Bei dem bilateralen Gespräch mit Erdogan dürfte auch der Bürgerkrieg in Syrien eine Rolle spielen, bei dem Moskau und Ankara gegensätzliche Positionen vertreten. Russland unterstützt den syrischen Machthaber Baschar al-Assad, dessen Sturz Erdogan fordert.

Russland errichtet Marinestützpunkt in Syrien

Russland nützt sein Engagement im Syrien-Krieg, um dauerhaft im strategisch wichtigen Nahost-Staat Fuß zu fassen. Im schon bisher von russischen Kriegsschiffen genutzten Mittelmeer-Hafen Tartus werde ein „ständiger russischer Marinestützpunkt“ eingerichtet, teilte die Regierung in Moskau mit.

Die russische Armee unterstützt im Bürgerkrieg den umstrittenen Machthaber Baschar al-Assad. Jüngst war Russland wegen des Bombardements der bedeutsamen Stadt Aleppo international scharf kritisiert worden. Die USA brachen aus Protest gegen das Vorgehen ihre Syrien-Gespräche mit Russland ab.