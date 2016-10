SPÖ-Landesorganisationen zu CETA ablehnend

Während sich die Bundes-SPÖ in Sachen CETA noch nicht endgültig festlegen will, kommen aus den Bundesländern kritische Stimmen für das kanadisch-europäische Handelsabkommen. Die niederösterreichische SPÖ etwa lehnt CETA weiterhin ab, andere Länder reagieren abwartend bis skeptisch.

Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) sieht noch Veränderungsbedarf beim CETA-Abkommen. Niessl verwies darauf, dass Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) noch verhandle. Er rechnet jedenfalls mit Veränderungen im Ergebnis. Vorarlberg sei traditionell sehr kritisch, wenn es um Umweltthemen gehe, wie sie auch Freihandelsabkommen berühren, sagte die Landesvorsitzende Gabi Sprickler-Falschlunger. Sollte das Zusatzprotokoll zu CETA allerdings rechtlich bindend werden, könnte sie sich eine grundsätzliche Zustimmung vorstellen.

Tirols SPÖ-Chef Ingo Mayr wollte sich gegenüber noch nicht festlegen, ob er CETA im Parteipräsidium zustimmt. Er sei zwar nach wie vor „sehr skeptisch“, aber dank Kerns „konsequenter Haltung“ seien „viele Verbesserungen“ erreicht worden. Ähnlich die Stimmung in der oberösterreichischen SPÖ. Man warte nun erst einmal die Sitzung des Parteipräsidiums am Freitag ab, in der Kern seine Einschätzung darlegen soll, und werde die Sache dort diskutieren.