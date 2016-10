Ab Dienstag arbeiten Frauen „gratis“

Am Dienstag ist wieder „Equal Pay Day“. Das ist statistisch gesehen jener Tag, an dem Männer bereits das Einkommen erreicht haben, für das Frauen noch bis Jahresende arbeiten müssen. Österreichweit ist das heuer eine Schere von 82 Tagen - genauso viel wie im vergangenen Jahr. Behält man das jetzige Tempo bei, um diese zu schließen, herrscht erst in rund 40 Jahren Gleichheit.

