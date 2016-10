Mädchen nach OP behindert: Hohes Schmerzensgeld

Einer der bisher höchsten in Österreich zugesprochenen Schmerzensgeldbeträge wurde im Fall Nadina ausbezahlt. Es sind fast 700.000 Euro. Die heute Achtjährige hat nach einer Operation in einer Klinik in Innsbruck eine schwere Behinderung.

