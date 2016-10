WM-Quali: ÖFB-Kicker kiefeln an billigen Toren

Marcel Koller und seine Mannschaft mussten am dritten Spieltag der WM-Qualifikation das unter dem Schweizer selten gewordene Gefühl einer Auswärtsniederlage verdauen. Die Spieler hatten nach dem 2:3 in Belgrad vor allem an der Art und Weise der Gegentreffer zu kiefeln. Denn das Toreschießen wurde den Serben sehr leicht gemacht. „Wenn wir auswärts spielen und in drei Konter laufen, dann müssen wir das hinterfragen“, sagte etwa Marko Arnautovic verärgert.

