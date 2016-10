„Kultur.montag“: Die Qual mit den Wahlen

Wahlen gehören zu den wichtigsten Instrumentarien jeder Demokratie – darüber scheint Grundkonsens zu bestehen.

„Wahlen waren nie als demokratisches Instrumentarium gedacht“, ist eine der provokanten Thesen, mit denen der belgische Historiker David van Reybrouck derzeit für heftige Debatten sorgt.

„Gegen Wahlen“ heißt seine aktuelle Streitschrift, in der er der Gesellschaft ein „Demokratiemüdigkeitssystem“ diagnostiziert und ein radikales Rezept dagegen aufbietet: Nicht mittels Wahlen,

sondern per Los sollen Volksvertreter ermittelt werden. In „kultur.montag“ erklärt Van Reybrouck, warum der absurd klingende Vorschlag durchaus plausibel ist.

