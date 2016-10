Verdächtiger wollte Bombe bauen

Der in Leipzig festgenommene 22-jährige Mann aus Syrien hat mit dem in seiner Wohnung in Chemnitz gefundenen Sprengstoff eine Bombe oder eine Sprengstoffweste bauen wollen. Das gaben die Behörden nach der Verhaftung des Mannes am Montag bekannt. Insgesamt wurden rund 1,5 Kilo hochexplosiven Sprengstoffes und weiteres Material unter anderem für den Bau einer Sprengstoffweste gefunden. Die Ermittler gehen von einer Verbindung zur Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) aus. Der nun in U-Haft befindliche Mann habe einen Anschlag konkret vorbereitet.

