Twitter-Aktie bricht ein

Twitter-Aktionäre haben nach einem Medienbericht über den Rückzug sämtlicher Übernahmeinteressenten die Flucht angetreten. Die Titel des Kurznachrichtendienstes brachen heute im vorbörslichen Handel an der New Yorker Wall Street um fast elf Prozent ein. Zuvor hatte der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg vermeldet, dass keiner der kolportierten Kaufinteressenten ein Offert für den US-Konzern abgeben wolle.

Ursprünglich waren Medienberichten zufolge Google, Microsoft, Apple, Walt Disney und Salesforce an einer Übernahme interessiert. Twitter-Aktien waren in der Aussicht auf einen möglichen Bieterwettkampf in die Höhe geschnellt. Vergangene Woche hatten sie aber bereits knapp 14 Prozent verloren, als die auf Technologiethemen spezialisierte Website Recode berichtet hatte, Google und Apple hätten kein Interesse mehr an einer Übernahme.

Einstiger Börsenstar ringt um Oberwasser

Bloomberg berichtete nun, Twitter erwäge andere Optionen, sein schwächelndes Geschäft wieder auf Vordermann zu bringen. Möglich seien Verkäufe von Sparten, die nicht zum Kerngeschäft gehörten, schrieb die Agentur unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Twitter wird seit Längerem als Übernahmekandidat gehandelt. Das Wachstum des einstigen Internetstars ist ins Stocken geraten, Twitter ist deutlich hinter die Platzhirsche Google und Facebook zurückgefallen. Im vergangenen Quartal erzielte Twitter das geringste Umsatzplus seit dem Börsengang im November 2013.