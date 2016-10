Putin zu Drosselung bei Ölförderung bereit

Russland ist nach den Worten von Präsident Wladimir Putin bereit, seine Ölförderung zu drosseln. In der derzeitigen Lage sei ein Einfrieren oder eine Senkung der Produktion „der einzige Weg“, die Stabilität des Energiemarktes zu wahren, sagte er heute bei einem Besuch in der Türkei. Russland sei daher bereit, sich „gemeinsamen Initiativen zur Drosselung der Produktion“ anzuschließen. Er hoffe, dass das beim Treffen der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) im November in Wien offiziell vereinbart werde.

Die OPEC hatte Ende September überraschend beschlossen, ihre tägliche Fördermenge auf 32,5 bis 33 Millionen Barrel zu drosseln. Die Senkung um rund 750.000 Barrel ist die stärkste seit der Finanzkrise 2008. Die genaue Reduktion der einzelnen Mitgliedsländer soll beim OPEC-Gipfel am 30. November verbindlich festgelegt werden.

Ölpreis reagiert sofort

Die Ölförderländer haben seit mehr als zwei Jahren mit sehr niedrigen Ölpreisen zu kämpfen. Von mehr als 100 Dollar pro Barrel im Juni 2014 war der Preis bis Anfang dieses Jahres auf unter 30 Dollar gesunken. Ein erster Anlauf für ein Einfrieren der Fördermengen war im April an Meinungsverschiedenheiten gescheitert. Nach Putins Äußerungen stiegen die Ölpreise.

Russland ist kein OPEC-Mitglied. Die Wirtschaft der Rohstoffmacht leidet unter dem Ölpreisverfall. Der Agentur TASS zufolge erwartet die Führung in Moskau für 2016 eine Fördermenge von 545 Millionen Tonnen Öl.