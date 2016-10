Frau und Schwester getötet: Angeklagter geständig

In Leoben (Steiermark) muss sich seit heute ein 34-Jähriger wegen Doppelmordes an seiner Frau und deren Schwester verantworten. Der Mann ist geständig, der Prozess wurde auf Montag in einer Woche vertagt.

