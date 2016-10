Griechenland: Grünes Licht für nächste EU-Hilfstranche

Die Euro-Gruppe hat heute in Luxemburg grünes Licht für die Auszahlung weiterer Hilfsgelder an Griechenland gegeben. Allerdings sind es von den 2,8 Mrd. Euro zunächst nur 1,1 Milliarden. Euro-Gruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem erklärte nach der Sitzung, Athen habe die Erfüllung der 15 Meilensteine mit großen Fortschritten erreicht.

In einer zweiten Tranche könnten die restlichen 1,7 Mrd. Euro bis Ende Oktober ausbezahlt werden. Im Zusammenhang mit der Beseitigung der Zahlungsrückstände des Staates an Unternehmen würden nicht genügend Daten vorliegen. Diese müssten noch zusammengetragen werden, so Dijsselbloem: „Wir gehen davon aus, dass das bis Ende Oktober vorliegt und der ESM über die Auszahlung der 1,7 Mrd. entscheiden kann.“

Der Einigung für die nächste Hilfstranche ging Agenturberichten zufolge nicht ohne Streit über die Bühne. Die EU-Kommission bescheinigte Griechenland zwar, die Voraussetzungen für die Auszahlung einer weiteren Hilfstranche in „letzter Minute“ erfüllt zu haben. Deutschland und Spanien zeigten sich beim Treffen der Euro-Finanzminister aber zunächst nicht überzeugt und bewerteten die griechischen Reformanstrengungen als nicht ausreichend.