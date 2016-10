Radfahrerin von Lkw überfahren - tot

Eine Radfahrerin ist heute in Asten (Oberösterreich) von einem Lkw überfahren worden. Der tödliche Unfall ereignete sich, als der Lastwagenfahrer in einen Kreisverkehr einfuhr.

Pkw prallt gegen Lkw: Ein Toter auf A10

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich heute Mittag nach dem Kroislerwandtunnel (Kärnten) auf der Tauernautobahn (A10) in Fahrtrichtung Salzburg ereignet. Ein 76 Jahre alter Beifahrer kam ums Leben, als sich ein Pkw unter einen Lkw schob.

Zwei Pkw-Insassen bei Unfall in NÖ verbrannt

Bei einem Verkehrsunfall in Witzelsdorf in der Gemeinde Eckartsau (Niederösterreich) sind heute in den frühen Morgenstunden zwei Pkw-Insassen verbrannt. Wie die „Niederösterreichischen Nachrichten“ („NÖN“, Onlineausgabe) berichteten, war das Auto gegen einen Baum geprallt und in Flammen aufgegangen.

Bentley bei Unfall mehrmals überschlagen

Am Niederalpl in Mariazell (Steiermark) ist ein Mann bei einem Verkehrsunfall mit einem Bentley schwer verletzt worden. Das 220.000 Euro teure Auto hatte sich mehrmals überschlagen.

