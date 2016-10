Kriegsverbrechen in Syrien: Ban will Den Haag einschalten

UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon hat eine juristische Aufarbeitung mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Syrien-Konflikt gefordert. Er bitte den UNO-Sicherheitsrat „noch einmal“ dringend darum, den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag mit Ermittlungen zu betrauen, sagte Ban heute in New York.

Angesichts der „herzzerreißenden“ Situation in Aleppo sei „nicht der Zeitpunkt, um zu streiten und unterschiedlicher Meinung zu sein“. Der Sicherheitsrat müsse in Syrien „Menschenleben schützen“.

Ban hatte bereits in der Vergangenheit die Forderung erhoben, dass der Sicherheitsrat dem IStGH das Mandat erteilt, sich mit mutmaßlichen Kriegsverbrechen in Syrien zu befassen. Ein solcher Vorstoß war im Mai 2014 am Widerstand der Vetomächte Russland und China gescheitert.

Unterstützung von Ayrault

Auch der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault verlangte zuletzt, wegen der Luftangriffe auf Aleppo den IStGH einzuschalten. In Syrien würden offensichtlich „Kriegsverbrechen“ begangen, sagte Ayrault dem Sender France Inter. Die französische Regierung werde daher Kontakt mit Chefanklägerin Fatou Bensouda aufnehmen, die über die Aufnahme von Ermittlungen entscheidet.