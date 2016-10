Metaller-KV-Verhandlungen: „Am 24. geht’s zur Sache“

Die zweite Runde bei den Kollektivvertragsverhandlungen für die knapp 120.000 Beschäftigten der Maschinen- und Metallwarenindustrie ist heute Abend erwartungsgemäß ohne Einigung abgeschlossen worden. „Am 24. geht’s zur Sache“, so Pro-GE-Chefverhandler Rainer Wimmer in Anspielung auf den nächsten Verhandlungstermin am 24. Oktober.

Dann wird „Open End“ gefeilscht, im Vorjahr haben die Sozialpartner 24 Stunden für eine Einigung gebraucht. Damals gab es 1,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt, heuer fordern die Arbeitnehmervertreter drei Prozent. Die Abschlüsse anderer Branchen, die heuer bereits ihre KV-Runden hinter sich hatten, lagen großteils zwischen 1,3 und 1,5 Prozent.

Beide Seiten lobten heute nach Ende der siebenstündigen Verhandlungen die konstruktive Gesprächsbasis. In der Sache ist man sich aber noch nicht nähergekommen. „Die heutige KV-Runde hat leider keine Ergebnisse gebracht. Wir haben unsere Vorschläge für die Absicherung des Industriestandorts eingebracht, dafür aber wenig Verständnis seitens der Gewerkschaften erhalten“, so Christian Knill, Obmann des Fachverbands der Maschinen-, Metallwaren- und Gießereiindustrie (FMMGI).

Freizeitoption als Knackpunkt

Knackpunkt heute war unter anderem die Freizeitoption, also mehr Freizeit bei Verzicht auf die Kollektivvertragserhöhung (auf Betriebsebene und freiwillig, Anm.). Käme es zu einer Einigung auf eine KV-Erhöhung von drei Prozent, dann wären das laut Gewerkschaften 7,5 Tage mehr Freizeit - bei stagnierendem Einkommen.

Gegen den Willen der Arbeitnehmervertreter wollen die Industrievertreter heuer zudem das traditionsreiche Feilschen um die Lohnerhöhung auf neue Beine stellen und allgemein über den Wirtschaftsstandort reden.