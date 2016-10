WM-Qualifikation: Koller lehnt Positionsdebatte ab

Marcel Koller ist gestern nach der 2:3-Niederlage in der WM-Qualifikation gegen Serbien bezüglich einer Personaldiskussion standhaft geblieben. Speziell beim Dauerthema David Alaba denkt der ÖFB-Teamchef nicht daran, den Bayern-Legionär auf die linke Abwehrseite zu übersiedeln. Aus seiner Sicht habe Alaba ein sehr gutes Spiel gemacht, sagte der Schweizer.

Bezüglich Alessandro Schöpf stellte Koller einen Einsatz in der Startelf in Aussicht, obwohl er den Schalke-Legionär als idealen „Joker“ sieht. Für die Pleite in Belgrad machte Koller aber ohnehin nicht einzelne Spieler, sondern kollektives Fehlverhalten verantwortlich.

