Einigung im Streit um Fangquoten für Dorsch

Die Ostseefischer dürfen im kommenden Jahr deutlich weniger Dorsch aus dem Meer ziehen. In der westlichen Ostsee sinkt die Fangmenge um 56 Prozent gegenüber 2015, in der östlichen Ostsee um 25 Prozent. Das sagte die slowakische Ministerin Gabriela Matecna gestern Abend in Luxemburg nach einem Treffen der EU-Fischereiminister. Grund für die Kürzungen ist der schlechte Zustand der Dorschbestände.

Allerdings blieben die EU-Staaten damit deutlich hinter den Vorschlägen der EU-Kommission zurück, die die Fangmengen im Westen um 88 Prozent kürzen wollte.

EU-Fischereikommissar Karmenu Vella beschrieb die Verhandlungen als sehr schwierig. Allerdings bewege sich die EU mit den vereinbarten Quoten noch im Rahmen der Empfehlungen der Wissenschaft. Auch für Freizeitfischer gibt es im kommenden Jahr Obergrenzen für den Dorschfang.