Neue Hofburg-Wahlkarte kann beantragt werden

Die Wahlkarten für die auf 4. Dezember verschobene Wiederholung der Stichwahl des Bundespräsidenten können bereits beantragt werden. Alle Österreicher, die ihre Stimme per Briefwahl oder am Wahlsonntag außerhalb des „eigenen“ Wahllokals abgeben wollen, müssen einen Antrag stellen - auch wenn sie schon eine Wahlkarte für den ursprünglichen Termin 2. Oktober haben. Diese können sie vernichten.

Denn die „alte“ Wahlkarte gilt nicht am 4. Dezember. Bereits den Bezirkswahlbehörden zugeschickte Wahlkarten ganz früher Wähler sammelt die Bundeswahlbehörde - als Beweismittel für die Untersuchungen über die fehlerhaften Wahlkarten. Denn Probleme mit dem Klebstoff hatten ja dazu geführt, dass der Wahltermin verschoben werden musste.

Beantragt werden können Wahlkarten bei der Gemeinde - mündlich oder schriftlich, also per Brief, Fax, E-Mail oder Internetmaske, aber keinesfalls telefonisch. Seit der Ausschreibung der Wahl - am 26. September - werden Anträge entgegengenommen.

Angegeben werden muss der Grund für die Wahl außerhalb des Wahllokals - etwa Ortsabwesenheit, Gehbehinderung oder Bettlägerigkeit. In letzteren Fällen kann auch der Besuch durch eine „fliegende“ Wahlbehörde beantragt werden. Auslandsösterreicher, die ein Wahlkarten-Abo haben, bekommen ihre Unterlagen automatisch zugeschickt.