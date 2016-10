Weniger Most durch schlechte Birnenernte

In Oberösterreich wird heuer um bis zu 70 Prozent weniger Most gepresst als in vergangenen Jahren. Das liege vor allem an einer schlechten Birnenernte, so die Landwirtschaftskammer OÖ. Der Grund dafür waren Frost und Schnee zur Blüte.

