40.000 Liter Schweinegülle in Bach gelangt

Umweltalarm haben die Behörden gestern in der Steiermark ausgelöst. 40.000 Liter Schweinegülle gelangten am Nachmittag in den Saggaubach. Laut Polizei verendeten dadurch unzählige Fische.

