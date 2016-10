USA drohen mehr Sturmfluten und Waldbrände

Gerade erst hat der Hurrikan „Matthew“ in der Karibik und an der US-Ostküste getobt. Zwei neue Studien verheißen nichts Gutes: Den USA drohen in Zukunft mehr verheerende Sturmfluten - und mehr Waldbrände.

