Tennis: Muguruza in Linz auf wichtige Punkte aus

Für die beim Generali Ladies in Linz als Nummer eins gesetzte Garbine Muguruza geht es noch um wichtige Punkte auf dem Weg zu den WTA Championships der besten acht Spielerinnen des Jahres im November in Singapur. Das Turnier in Oberösterreich ist für die Spanierin „eines der härtesten in dieser Kategorie“. Bereits heute im Einsatz ist Barbara Haas, die einzige Österreicherin im Hauptfeld.

