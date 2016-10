NEOS-Chef Strolz dementiert Wahlplattform mit ÖVP

NEOS-Chef Matthias Strolz will von einer Wahlplattform mit der ÖVP nichts wissen: Eine derartige Fusion sei „Fiktion“, sagte er heute am Rande einer Pressekonferenz zu entsprechenden medialen Gerüchten. Die ÖVP sei eine „zutiefst versteinerte“ Partei, man halte sie „nicht für reformfähig“, so Strolz.

Gespräche gebe es mit vielen, er kenne Außenminister Sebastian Kurz - der ja in der ÖVP als Spitzenkandidat für die nächste Wahl gehandelt wird -, sei aber auch im Austausch mit Bundeskanzler SPÖ-Chef Christian Kern, sagte Strolz auf eine entsprechende Frage. Man sei etwa auch in intensivem Austausch mit der früheren Präsidentschaftskandidatin Irmgard Griss, bekräftigte Strolz.