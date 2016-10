Diplomatische Querelen eskalieren

Zwischen Paris und Moskau ist eine neue diplomatische Eiszeit ausgebrochen. Der russische Präsident Wladimir Putin sagte am Dienstag seinen für nächste Woche geplanten Besuch in Frankreich ab. Bis zuletzt war unklar gewesen, ob ihn der französische Präsident Francois Holland überhaupt empfangen hätte. Hintergrund ist ein Streit über russische Bombardements der syrischen Stadt Aleppo, bei denen zahlreiche Zivilisten starben. Frankreich spricht von Kriegsverbrechen und will Russland deswegen vor den Weltstrafgerichtshof bringen.

